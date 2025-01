Netflix z rekordowym wzrostem użytkowników. Platforma ogłosiła podwyżki cen

Netflix ma powody do świętowania. Wczoraj firma przedstawiła wyniki finansowe za ostatni kwartał, w którym zanotowano ogromny wzrost liczby użytkowników, wynoszący aż 18,91 miliona nowych subskrybentów. To przyrost o aż 15,9% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Do tak dużej liczby nowych kont przyczyniła się nie tylko oferta z reklamami, ale także wykupienie praw do rozgrywek NFL, bokserski pojedynek Mike’a Tysona z Jake’em Paulem, nawiązanie współpracy z WWE, ale przede wszystkim premiery takich filmów, jak Kontrola bezpieczeństwa, która już teraz jest trzecim najpopularniejszym filmem platformy w historii oraz debiut drugiego sezonu Squid Game. Łączna liczba wszystkich subskrybentów Netflixa wynosi już 301,63 mln, więc platformie udało się przebić kolejną granicę, jako pierwszej z dostępnych platform streamingowych.

Netflix – rekordowe wzrosty użytkowników i podwyżki cen

Dzięki temu Netflix odnotował przychody w wysokości 10,2 miliarda dolarów, dochód operacyjny w wysokości 2,3 miliarda dolarów i marżę na poziomie 22,2 procent. Firma podała, że w pierwszym kwartale 2025 roku spodziewa się przychodów na poziomie 10,4 miliarda dolarów i dochodu operacyjnego na poziomie 2,9 miliarda dolarów. Firma podniosła także swoje prognozy dotyczące przychodów na 2025 rok o 500 mln dolarów do 43,5–44,5 mld dolarów.