Netflix ratuje Hollywood? Prezes platformy uważa, że kino jest „przestarzałe”

Podczas tegorocznego TIME100 Summit, współdyrektor generalny Netflixa Ted Sarandos odniósł się do zarzutów, że platforma streamingowa przyczyniła się do upadku tradycyjnego Hollywood. W odpowiedzi na pytanie, czy w dobie skracających się okien kinowych, niższych wpływów z biletów i przenoszenia produkcji poza Los Angeles Netflix zniszczył Hollywood. Sarandos stanowczo zaprzeczył, a wręcz stwierdził, że to platforma przyczynia się do uratowania amerykańskiego przemysłu filmowego.

Netflix ratuje Hollywood – twierdzi prezes platformy