Netflix przejął prawa do nowej powieści fantasy. Padła siedmiocyfrowa kwota

Platforma weźmie się za kolejną serię fantasy, tym razem skierowaną do nieco innej grupy odbiorców niż Wiedźmina.

Callie Hart to specjalistka od romansów dla nastolatków i młodych dorosłych, która ma na koncie już osiemnaście publikacji. Pierwszy rzut oka na okładki jej książek wystarczy, żeby domyśleć się, jakie treści i dla kogo tworzy Hart. Przełomem dla pisarki może być jednak nowa powieść Quicksilver, która jest kolejnym romansem, ale tym razem rozgrywającym się w fantastycznym świecie. Książka trafiła do sklepów w lecie tego roku, a już teraz Netflix zabezpieczył prawa do jej ekranizacji.

Quicksilver – Netflix kupił prawa do popularnej powieści fantasy

Platforma kupiła prawa do filmowej i serialowej adaptacji Quicksilvera za siedmiocyfrową kwotę. Konkretna liczba niestety nie padła. Callie Hart będzie producentką wykonawczą wraz z Elizabeth Cantillon z ramienia swojej firmy The Cantillon Company.