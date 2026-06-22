Netflix nakręci nową Ulicę Sezamkową. Powstanie pełnometrażowy film

Platforma przejęła prawa do jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek telewizyjnych dla dzieci.

Netflix konsekwentnie rozwija współpracę z marką Ulica Sezamkowa. Po przejęciu praw do emisji programu streamingowy gigant zdobył teraz również prawa do realizacji nowego pełnometrażowego filmu opartego na kultowej serii edukacyjnej. Netflix da nam nową Ulicę Sezamkową Jak informują amerykańskie media branżowe, o projekt przez wiele miesięcy rywalizowały największe wytwórnie i platformy. W gronie zainteresowanych znajdowały się między innymi Universal Pictures oraz Warner Bros., jednak ostatecznie zwycięsko z negocjacji wyszedł Netflix.

Za produkcję odpowiadać będzie firma Rideback, która w ostatnich latach stała za ogromnymi hitami kinowymi, takimi jak aktorskie wersje Lilo i Stitch oraz Aladyna. W realizację filmu zaangażuje się również Sesame Workshop, organizacja odpowiedzialna za rozwijanie marki od ponad pół wieku. Na razie nie ujawniono szczegółów fabuły ani nazwiska reżysera. Wiadomo jedynie, że projekt znajduje się na wczesnym etapie przygotowań.

GramTV przedstawia:

Ulica Sezamkowa pozostaje jednym z najważniejszych programów edukacyjnych w historii telewizji. Seria zadebiutowała w 1969 roku i przez dekady wychowała kolejne pokolenia widzów na całym świecie. To właśnie stamtąd pochodzą takie postacie jak Elmo, Ciasteczkowy Potwór, Wielki Ptak, Bert i Ernie, Grover czy Oscar Zrzęda. Choć marka kojarzona jest głównie z telewizją, nie będzie to jej pierwszy kontakt z dużym ekranem. W 1985 roku do kin trafił film Ulica Sezamkowa: Łapać tego ptaka, a w 1999 roku widzowie mogli zobaczyć Przygody Elma w Krainie Zrzęd. Żadna z tych produkcji nie przerodziła się jednak w pełnoprawną filmową franczyzę. Dla Netflixa to kolejny krok w budowaniu własnej oferty rodzinnej. Platforma od pewnego czasu inwestuje w rozpoznawalne marki skierowane do najmłodszych widzów, a przejęcie pełnej kontroli nad filmową przyszłością Ulicy Sezamkowej pokazuje, że zamierza rozwijać ten segment także w kolejnych latach.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









