Netflix: najlepsza gra Stranger Things dopiero przed nami

Do tej pory Netflix wydał dwie gry związane z serialem: Stranger Things 1984 w 2017 roku i Stranger Things 3: The Game dwa lata później w 2019 roku. Oba tytuły to gry mobilne inspirowane stylem retro i jasne jest, że firma dąży do czegoś na większą skalę. Trzecia gra Stranger Things – Stranger Things VR – ma się pojawić jeszcze w tym roku, stawiając gracza w roli złoczyńcy.

Netflix twierdzi, że wciąż nie stworzył swojej najlepszej gry Stranger Things

Bez wątpienia Netflix zwiększa wysiłki, aby wejść w przestrzeń gier wideo, a duża gra Stranger Things byłaby znakomitym produktem do powalczenia o dobra pozycję.