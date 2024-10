Netflix miał zaadaptować Diablo, StarCrafta i Overwatcha. Skonfliktował się jednak z Activision Blizzard

Niedawno informowaliśmy, że nadchodząca książka pt. Play Nice: The Rise And Fall Of Blizzard Entertainment ujawnia kulisy funkcjonowania słynnej wytwórni gier. Dowiedzieliśmy się między innymi dlaczego jej szefowie byli ze sobą skonfliktowani. Jak się okazuje, książka rzuca światło także na inny konflikt, zaistniały na linii Netflix – Activision Blizzard.

Fiasko współpracy Netflixa i Activision Blizzard

Jason Schreier, dziennikarz z Bloomberga, ujawnił, że Activision Blizzard współpracował z Netflixem nad projektami filmowych i serialowych adaptacji gier, takich jak Overwatch, StarCraft i Diablo. Schreier sugeruje, że planowane adaptacje zostały wstrzymane z powodu konfliktu prawnego pomiędzy firmami. Pozew złożony w Kalifornii w 2020 roku miał kluczowy wpływ na zakończenie współpracy. Co było kością niezgody?