Netflix kupił film z Natalie Portman, po zaciętej walce z innymi studiami

Budżet filmu znacząco przekroczył pierwotne założenia, ale ulgi podatkowe wynikające z planowanych zdjęć w New Jersey mogą sprawić, że transakcja stanie się jedną z najbardziej opłacalnych w historii EFM. Dla Portman to kolejny duży projekt po Fountain Of Youth Guya Ritchiego i The Gallerist Cathy Yan. Z kolei Lena Dunham jest w trakcie postprodukcji miniserialu Netflixa Too Much z Willem Sharpe i Megan Stalter. Biorąc pod uwagę, że Natalie Portman ma, jako aktorka, niesłabnącą popularność, nic dziwnego, że Netflix rzucił na stół sporo pieniędzy, by kupić prawa do dystrybucji filmu Good Sex.