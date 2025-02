Netflix dołącza do filmowej adaptacji Sifu. W produkcji uczestniczy także twórca Johna Wicka

Sifu będzie filmem. Co wy na to?

Netflix oficjalnie dołączył do projektu filmowej adaptacji gry Sifu – dynamicznego kung-fu roguelike od Sloclap. Produkcją zajmuje się Story Kitchen, studio odpowiedzialne za nadchodzące adaptacje Tomb Raider i Streets of Rage. Scenariusz napisze TS Nowlin, znany z Więzień labiryntu i Projekt Adam, a w roli producentów pojawi się odpowiedzialny za Johna Wicka Chad Stahelski oraz jego firma 87Eleven Entertainment.

Sifu trafi na Netflix

Udział Stahelskiego w produkcji nie może dziwić. Filmowa wersja Sifu została opisana jako połączenie Johna Wicka i Old M. Nighta Shyamalana. Gra śledzi losy młodego adepta sztuk walki, który dąży do zemsty za śmierć swojego mistrza. Dzięki magicznemu talizmanowi odradza się po każdej porażce, lecz z każdą kolejną śmiercią nieuchronnie się starzeje, co ostatecznie prowadzi do jego kresu.