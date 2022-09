Netflix czyści bibliotekę. Prawie 40 filmów zniknie w najbliższych dniach

Jak w każdym miesiącu, również na początku października z Netflixa zniknie sporo tytułów. Tym razem mowa o prawie 40 filmach, które obejrzycie wyłącznie do końca września. Jeszcze tylko przez kilka najbliższe dni będziecie mieli dostęp do takich produkcji, jak kilka części Mission: Impossible, horror To, Szeregowca Ryana, Gorączkę, Podziemny krąg, Piękny umysł, a także Kroniki Riddicka i Niesamowitego Spider-Mana. Pełną listę znajdziecie poniżej.

Netflix – filmy dostępne tylko do końca września