Neil Druckmann oficjalnie reżyserem i scenarzystą nowej gry studia Naughty Dog

Prace nad The Last of Us 3 ruszyły pełną parą?

Na początku lipca do sieci wyciekło kilka szczegółów na temat The Last of Us 3, w którym rzekomo zobaczymy grupę nowych bohaterów. Wspomniana produkcja wciąż nie doczekała się jednak oficjalnej prezentacji. Tymczasem Neil Druckmann ponownie potwierdził, że razem z Naughty Dog pracuje nad „niezapowiedzianą” grą.

Neil Druckmann potwierdza, że wspólnie z Naughty Dog pracuje nad „niezapowiedzianą” grą

Neil Druckmann zaktualizował swój biogram na portalu społecznościowym Instagram, dzięki czemu dowiedzieliśmy się, że jest on reżyserem oraz scenarzystą „niezapowiedzianej” gry Naughty Dog. Deweloper nie podzielił się jednak żadnymi dodatkowymi szczegółami, ale spora część fanów uważa, że tajemniczy projekt to właśnie The Last of Us 3.