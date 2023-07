The Last of Us 3 z grupą nowych bohaterów. Pierwsze szczegóły gry Naughty Dog

Insider uspokaja, że w The Last of Us 3 nie zabraknie Ellie, która ma otrzymać tak samo ważną rolę, co w drugiej części serii. Najwyraźniej Naughty Dog znów planuje podzielić historię na dwie lub więcej części, oddając pod naszą kontrolę jeszcze przynajmniej jednego bohatera poza Ellie.

Warto jednak pamiętać, że gra wciąż jest we wczesnej fazie rozwoju i wiele rzeczy może jeszcze ulec zmianie. Jako że The Last of Us 3 nie zostało nawet oficjalnie ogłoszone, warto traktować wszystkie te rewelacje jako plotki.