Need for Speed Unbound dostępny do sprawdzenia w ramach Xbox Game Pass Ultimate

Najnowszą odsłonę serii Need for Speed przetestujecie również dzięki EA Play.

Premiera Need for Speed Unbound zbliża się wielkimi krokami. Już dziś natomiast przygodę z najnowszą odsłoną popularnej serii gier wyścigowych rozpoczęli gracze, którzy zdecydowali się na kupno wersji Palace Edition, dzięki czemu w sieci pojawiły się już materiały prezentujące rozgrywkę. Tymczasem – podobnie jak w przypadku innych produkcji z portfolio Electronic Arts – zainteresowani użytkownicy mogą sprawdzić 10-godzinną wersję próbną gry, która być może przekona niezdecydowanych do zakupu.

Próbna wersja Need for Speed Unbound dostępna dla abonentów Xbox Game Pass Ultimate i EA Play

Wspomniana wersja próbna gry Need for Speed Unbound dostępna jest w ramach abonamentów Xbox Game Pass Ultimate oraz EA Play. Subskrybenci wymienionych usług może przez 10 godzin cieszyć się pełną wersją wspomnianej produkcji, dzięki czemu każdy zainteresowany może zapoznać się ze wszystkimi elementami najnowszej odsłony serii Need for Speed, a więc zarówno z kampanią fabularną, jak i trybem wieloosobowym.



Po upływie 10 godzin gracze zainteresowani kontynuowaniem zabawy będą musieli kupić pełną wersję gry. Warto jednak zaznaczyć, że w takim przypadku abonenci Xbox Game Pass Ultimate i EA Play mogą liczyć na 10% zniżkę.



Na koniec przypomnijmy, że Need for Speed Unbound zadebiutuje w najbliższy piątek – 2 grudnia – na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z wymaganiami sprzętowymi gry. Warto również wspomnieć, że na ścieżce dźwiękowej najnowszej odsłony serii Need for Speed znalazło się miejsce dla dwóch utworów z Polski.