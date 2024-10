Następny film Christophera Nolana ma nową gwiazdę. Aktor zdoła uratować swoją karierę?

W ubiegłym tygodniu poznaliśmy pierwsze szczegóły nowego filmu Christophera Nolana. Reżyser nawiązał dłuższą współpracę z Universal Pictures, dla której to wytwórni nakręcił Oppenheimera. Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się na początku przyszłego roku, a jedną z gwiazd niezatytułowanego jeszcze widowiska będzie Matt Damon. Teraz ujawniono kolejnego aktora, który negocjuje swoją rolę. Jest to niemałe zaskoczenie, gdyż Brytyjczyk chce sięgnąć po nazwisko, które najbardziej kojarzone jest z uniwersum Marvela.

Tom Holland wystąpi w nowym filmie Christophera Nolana

Mowa o Tomie Hollandzie, dla którego przyszły rok będzie niesamowicie pracowity. Oprócz udziału w nowym filmie Nolana, aktor pojawi się na planie Spider-Man 4 oraz Avengers: Doomsday. Mniej więcej w tym samym czasie miała zostać nakręcona trzecia część Diuny, ale przez konflikt w harmonogramie Zendayi, prace nad produkcją Warner Bros. zostały przełożone do 2026 roku.