Christopher Nolan kręci nowy film, ale tajemnicą jest jego tematyka. Spekuluje się, że...

Jakiś czas temu informowaliśmy was o tym, że reżyser trylogii o Batmanie oraz Oppenheimera, Christopher Nolan, pracuje obecnie nad nowym filmem. Okazuje się, że nie jest łatwo sprecyzować jego tematykę. Twórca na razie nie ujawnia, o czym dokładnie będzie opowiadać jego nowe dzieło. Źródła bliskie Nolanowi rzucają jednak nieco światła na sprawę, choć, co warto podkreślić, informacje te należy traktować jak plotki.

Laurent KOFFEL

Nolan kręci film, ale nikt nie wie o czym. Czy to kino szpiegowskie?

Według najnowszych doniesień magazynu Variety, Christopher Nolan nie będzie reżyserem filmu The Prisoner, który przez długi czas znajdował się w rozwoju w Universal. Źródła bliskie produkcji twierdzą, że nowy projekt Nolana nie jest też science fiction, co wyklucza wcześniejsze spekulacje. Chociaż niewiele wiadomo na temat fabuły, mówi się, że może to być film szpiegowski, co nie jest zaskoczeniem, biorąc pod uwagę wcześniejsze zainteresowanie Nolana gatunkiem – m.in. jego spekulacje dotyczące filmu o Jamesie Bondzie.