Następna generacja konsol pojawi się w 2028 roku?

Krąży wiele plotek, które sugerują, że w przyszłym roku otrzymamy ulepszoną wersję PlayStation5 , co prawdopodobnie oznaczałoby również, że pojawi się ulepszona konsola Xbox Series . Nasuwa się przy okazji pytanie, co z rzeczywistą następną generacją konsol? Kiedy mogą się pojawić? Dokumenty Microsoftu sugerują, że za pięć lat.

Z dokumentacji Microsoftu, która została ujawniona w ramach dochodzenia Federalnej Komisji Handlu w sprawie przejęcia Activision Blizzard, wynika że kolejna generacja konsol, zarówno od Microsoftu, jak i od Sony, powinna pojawić się w 2028 roku.

Microsoft spodziewa się, że kolejna era konsolowej ewolucji rozpocznie się osiem lat po premierach PlayStation 5 oraz rodziny Xbox Series. Prognozowany termin jest ważny w odniesieniu do obietnicy Microsoftu dotyczącej wprowadzenia Call of Duty na PlayStation przez co najmniej następne 10 lat.

PlayStation 6 i nowy Xbox za pięć lat?

Termin ten w każdym razie wykraczałby poza oczekiwany okres startu nowej generacji konsol w 2028 r. W ten sposób Call of Duty zostanie wydane na kolejnych konsolach PlayStation, jeśli któraś z nich zostanie wydana w okresie obowiązywania umowy. Umowa zapewni również, że gry konsolowe Call of Duty będą oferowane na PlayStation na równi z Xbox.