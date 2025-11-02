Następca Pokemonów powraca w mrocznej odsłonie. Dark Gathering potwierdza drugi sezon

Dark Gathering powraca w kolejnym sezonie. Ma być mroczniej i straszniej.

Mało która franczyza anime lub gier potrafiła zjednoczyć pokolenia tak skutecznie jak Pokemony, a jej naśladowcy zwykle nie dorównywali oryginałowi. Jednak seria Dark Gathering, uznawana przez fanów za duchowego następcę Pokemonów w wersji horrorowej i udowodniła, że można połączyć zbieranie stworzeń z grozą rodem z japońskich koszmarów. Teraz anime oficjalnie powraca z drugim sezonem, co potwierdzono 28 października 2025 roku na oficjalnym profilu . Mroczne Dark Gathering powraca w drugim sezonie Ogłoszenie pojawiło się idealnie w czasie Halloween. Za produkcję ponownie odpowiada OLM: Team Masuda, studio znane również z serii Pokemon, co czyni to połączenie jeszcze ciekawszym. Na razie nie podano dokładnego terminu premiery, ale wiadomo, że nadchodzący sezon ma adaptować najbardziej intensywny wątek fabularny serii, czyli tzw. Kyoto Arc.

Pierwszy sezon Dark Gathering emitowany był od 10 lipca do 25 grudnia 2023 roku, trafiając na platformy HIDIVE (w Ameryce Północnej) i Netflix (w Azji). Mimo że seria pozostawała niszowa, szybko zdobyła kultowy status dzięki przerażającej oprawie wizualnej, która rekompensowała prostszą animację. Choć początki przypominały klasyczną formułę Pokemonów z elementami łapania stworzeń, Dark Gathering szybko skręciło w stronę horroru, oferując brutalne potyczki z duchami i mroczne, japońskie legendy. Główną postacią jest Yayoi Hozuki, dziewczynka o paranormalnych zdolnościach, która zbiera duchy, aby uratować swoją matkę z rąk złowrogiego bytu. Towarzyszą jej kuzynka Eiko i nauczyciel Keitaro Gentoga, wspólnie stawiający czoła najbardziej przerażającym nawiedzeniom w Japonii. Drugi sezon pokaże, jak Yayoi po serii brutalnych starć stworzyła elitarną grupę duchów zwanych Graduate, gotowych do walki z potężnymi istotami. Tym razem bohaterowie zmierzą się z boskim bytem, który opętał Ai Kamiyo oraz z samą Upiorną Śmiercią, jednym z największych zagrożeń serii. W drugim sezonie, adaptującym rozdziały od #35 wzwyż, Yayoi opracuje plan stworzenia magicznej pieczęci obejmującej całe Kyoto. Ma ona uwięzić boga w klątwie rozciągniętej na pięć punktów miasta, połączonych w pentagram. Duchy Graduate będą musiały zabezpieczyć te strefy, pokonać inne duchy i powstrzymać katastrofy, które już doprowadziły m.in. do wykolejenia pociągu w prefekturze Shiga. Twórcy zapowiadają:

Kyoto Arc będzie zupełnie inny niż wszystko, co widzieliśmy do tej pory. Nowy sezon ma również pogłębić relacje bohaterów. Keitaro coraz śmielej staje się mentorem Yayoi i partnerem Eiko, a sama Eiko wspiera dziewczynkę, rozwijając technologię do łapania duchów. Tymczasem Yayoi zbliża się do prawdy o swojej rodzinie i tajemniczej organizacji, która próbuje ją zrekrutować. Choć Pokemon i Dark Gathering pochodzą z tego samego studia, ich ton jest bardzo odmienny pomimo innych podobieństw. Tam, gdzie Pokemony promują przyjaźń i przygodę, Dark Gathering oferuje śmiertelne pojedynki z duchami, bluźniercze moce i atmosferę rodem z filmów Junjiego Ito.