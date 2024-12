Napakowany Hutt w nowych Gwiezdnych wojnach. Takiej wersji jeszcze w filmach nie widzieliśmy

Lucasfilm szykuje dużą niespodziankę w swoim najbliższym filmie z Gwiezdnych wojen.

The Mandalorian & Grogu został już nakręcony i teraz przez twórcami wielomiesięczny proces postprodukcji. Nic więc dziwnego, że dopiero na tym etapie wyciekają nowe informacje dotyczące pierwszego od siedmiu lat nowego filmu Gwiezdnych wojen. Wczoraj informowaliśmy, że w produkcji z Mandoverse pojawi się Rott the Hutt, syn Jabby, który zadebiutował w serialu Gwiezdne wojny: Wojny klonów z 2008 roku. Głosu tej postaci użyczy gwiazda The Bear, a według najnowszych doniesień w filmie zobaczymy jego dorosłą wersję. Postać będzie pod względem wyglądu nie przypominać swojego ojca. Rott the Hutt zaimponuje mięśniami w filmie The Mandalorian & Grogu? Huttowie kojarzą się z wielkimi i grubymi ciałami przypominające rozdęte robaki. Rott the Hutt będzie jednak inny i według najnowszych doniesień z portalu Bespin Bulletin, w filmie postać będzie posiadać umięśnioną sylwetkę. Według spekulacji Rott miał rozpocząć intensywne treningi po jego porwaniu w jednym z odcinków Wojen klonów, aby nigdy więcej nie dopuścić do podobnej sytuacji.

Napakowany Hutt nie byłby jednak niczym nowym dla uniwersum Gwiezdnych wojen. W komiksie The High Republic Adventures z 2017 roku, a także w kilku kolejnych seriach, pojawił się Grakkus the Hutt, który był wielki i umięśniony, dzięki czemu mógł swobodnie poruszać się na zamontowanych do jego tułowia mechanicznych nogach. Niewykluczone, że twórcy The Mandalorian & Grogu zainspirowali się właśnie tą postacią, którą możecie zobaczyć na poniższym kadrze z komiksu. Potwierdzono również, że w filmie powróci Jonny Coyne, czyli aktor, który wciela się w jednego z członków Rady Cieni z serialu The Mandalorian. Jest to jeden z imperialnych dowódców, który stoi za próbą odbudowy Imperium po przegranej bitwie na księżycu Endor.

Reżyserem The Mandalorian & Grogu jest Jon Favreau, który również napisał scenariusz wraz z Davem Filonim. W obsadzie znaleźli się: Pedro Pascal, Sigourney Weaver oraz wspomniany Jeremy Allen White. Przypomnijmy, że The Mandalorian & Grogu będzie miał swoją premierę 22 maja 2026 roku. Będzie to pierwszy kinowy film z Gwiezdnych wojen od siedmiu lat, kiedy to w 2019 roku na ekranach debiutował Skywalker. Odrodzenie. W opracowaniu jest również zupełnie nowa trylogia Gwiezdnych wojen. Według plotek ma kontynuować Sagę Skywalkerów i Rey może potencjalnie powrócić. Twórcą trzech nowych filmów ze świata Star Wars jest Simon Kinberg.

