Zaskakujący bohater w nowym filmie z Gwiezdnych wojen. Zagra go gwiazda The Bear

Tej postaci byśmy się nie spodziewali, ale lepszej produkcji na jej powrót raczej już nie będzie.

Serial The Mandalorian eksplorował przestępczy świat gangów i karteli z Gwiezdnych wojen i nie inaczej będzie w filmie The Mandalorian & Grogu, który zadebiutuje w kinach w 2026 roku. W spin-offie Księga Boba Fetta ważną rolę odgrywali dwaj kuzyni Jabby, którzy walczyli o jego terytorium, ostatecznie ulegając tytułowemu łowcy nagród, który sam przejął władzę nad pałacem na Tatooine. Teraz do Mandoverse zostanie wprowadzony kolejny Hutt w swojej aktorskiej wersji. Okazuje się, że do obsady filmu dołączył Jeremy Allen White, który użyczy głosu Rottowi the Hutt, synowi Jabby. Syn Jabby pojawi się w filmie The Mandalorian & Grogu Postać po raz pierwszy pojawiła się w serii Gwiezdne wojny: Wojny klonów z 2008 roku. W serialu został uratowany przez Jedi, w tym Ahsokę Tano, przed jego przebiegłym i żądnym władzy wujkiem Ziro, który zaaranżował zabicie Rotty w ramach skomplikowanego planu, mającego zdyskredytować Rycerzy Jedi i uniemożliwienie im zawarcia sojuszu z Jabbą.

Szczegóły tej roli nie są znane i nie wiadomo, jak znaczącą postacią będzie Rott the Hutt. Użyczający mu głosu Jeremy Allen White znany jest najbardziej z serialu The Bear, ale również filmów Bracia ze stali oraz To może boleć.

Reżyserem The Mandalorian & Grogu jest Jon Favreau, który również napisał scenariusz wraz z Davem Filonim. W obsadzie znaleźli się: Pedro Pascal, Sigourney Weaver oraz wspomniany Jeremy Allen White. Przypomnijmy, że The Mandalorian & Grogu będzie miał swoją premierę 22 maja 2026 roku. Będzie to pierwszy kinowy film z Gwiezdnych wojen od siedmiu lat, kiedy to w 2019 roku na ekranach debiutował Skywalker. Odrodzenie. W opracowaniu jest również zupełnie nowa trylogia Gwiezdnych wojen. Według plotek ma kontynuować Sagę Skywalkerów i Rey może potencjalnie powrócić. Twórcą trzech nowych filmów ze świata Star Wars jest Simon Kinberg.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.