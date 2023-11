Nakwon: Last Paradise od twórców Dave the Diver rzuca rękawice The Day Before

The Day Before trafi wkrótce na Steam, a twórcy przedstawili niedawno ostateczne wymagania sprzętowe gry. Wygląda jednak na to, że produkcja Fntastic będzie miała poważną konkurencję. Już we wrześniu Mintrocket – studio odpowiedzialne za świetnie przyjęte Dave the Diver – zapowiedziało bowiem Nakwon: Last Paradise, czyli survivalową grę akcji PvPvE. Wczoraj natomiast w sieci pojawił się obszerny gameplay ze wspomnianej produkcji.

Do sieci trafił 20-minutowy gameplay z Nakwon: Last Paradise od twórców Dave the Diver

Zgodnie z zapowiedziami Nakwon: Last Paradise przeniesie graczy do postapokaliptycznego Seulu opanowanego przez krwiożercze zombie. W trakcie rozgrywki gracze będą natomiast eksplorować pełne niebezpieczeństw miasto w poszukiwaniu cennych zasobów. Podczas zabawy użytkownicy będzie trzeba natomiast stawić czoła nie tylko nieumarłym, ale także innym użytkownikom. Udostępniony przed Mintrocket gameplay pozwala natomiast sprawdzić, jak całość prezentuje się w akcji.