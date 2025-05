Największy tegoroczny kinowy hit od Warner Bros. z datą premiery na VOD. Film zaraz do obejrzenia w domu

Obecnie nie wiadomo, kiedy produkcja trafi na VOD w Polsce. Zazwyczaj trwa to kilka dni lub tygodni po amerykańskiej premierze, więc widzowie powinni móc kupić lub wypożyczyć Minecrafta jeszcze w maju lub na początku czerwca. Oznacza to, że premiery na platformie Max powinniśmy najwcześniej spodziewać się na przełomie czerwca lub lipca.

Minecraft wciąż rządzi w kinach i chociaż od premiery minął już miesiąc, to wciąż utrzymuje się w czołówce światowego box office obok takich tytułów, jak Thunderbolts, czy Grzesznicy. Warner Bros. zdaje sobie jednak sprawę, że film nie będzie już przyciągał tłumów do kin, dlatego zamierza wykorzystać szum wokół tej produkcji, aby promować wydanie w serwisach VOD. Podano, że Minecraft trafi na streaming już 13 maja. Tego dnia w amerykańskich serwisach widzowie będą mogli kupić lub wypożyczyć film.

Czterech odmieńców – Garrett „The Garbage Man” Garrison, Henry, Natalie i Dawn – zmagają się ze zwykłymi problemami życia codziennego, gdy nagle zostają wciągnięci przez tajemniczy portal do Nadświata: dziwacznej, sześciennej krainy czarów, która kwitnie dzięki wyobraźni. Aby wrócić do domu, będą musieli opanować ten świat (i chronić go także przed złymi stworzeniami, takimi jak Pigliny i Zombie), wyruszając jednocześnie na magiczną wyprawę z nieoczekiwanym, doświadczonym rzemieślnikiem, Stevem. Ich wspólna przygoda będzie wyzwaniem dla całej piątki, aby wykazała się odwagą i swoimi charakterystycznymi cechami, które czynią każdego z nich wyjątkowo kreatywnymi. W końcu odkryją, że te same umiejętności mogą wykorzystać w prawdziwym świecie.

Reżyserem Minecrafta jest Jared Hess, twórca Napoleona Wybuchowca, Asów bez kasy oraz animacji Jednorożec Thelma. W obsadzie znaleźli się: Jack Black, Jason Momoa, Danielle Brooks, Sebastian Eugene Hansen, Emma Myers, Jennifer Coolidge, Kate McKinnon oraz Jemaine Clement.