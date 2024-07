Włatcy móch powracają! Nowy sezon zadebiutuje już wkrótce

Włatców móch: One będzie można oglądać od 8 września o godzinie 20:00, kiedy to wyemitowane zostaną dwa pierwsze odcinki. Kolejne będą pojawiały się w każdą niedzielę. Żadne dodatkowe szczegóły odnośnie historii i nowych bohaterów nie zostały ujawnione.

Świetnie wieści dla wszystkich fanów Włatców móch. Telewizja TV4 potwierdziła, że powstają nowe odcinki serialu, które zadebiutują na ekranie jeszcze w tym roku. Nowy sezon został zatytułowany Włatcy móch: One i powrócą w nim wszyscy ulubieni bohaterowie produkcji, na czele z Czesiem i jego przyjaciółmi ze szkolnej ławki. Będzie to powrót serialu po trzynastu latach, kiedy to swoją premierę miał dziesiąty sezon.

Główni bohaterowie Włatców móch to Czesio, Konieczko, Maślana i Anusiak z IIb. Każdy z nich jest inny. Każdy jest niepowtarzalny. Każdy, to wielka indywidualność. Jest jednak coś, co zespala grupę. Rzeczą tą są podobne marzenia. Nie są to jednak typowe marzenia ośmiolatków. Marzenia naszych bohaterów są o wiele poważniejsze i sięgają całe lata świetlne dalej niż nowy rower, kolejka elektryczna czy konsola do gier. Ich celem jest władza nad światem. Na to jak ją zdobyć, każdy ma jednak inny plan.