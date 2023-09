Artur Barciś potwierdza nowe Miodowe lata. Aktor wrócił pod jednym warunkiem

Artur Barciś potwierdził powrót do nowych Miodowych lat

Trwają prace nad scenariuszem „Miodowych lat” 20 la później. Natomiast więcej szczegółów nie mogę zdradzić, bo, prawdę mówiąc, jeszcze ich nie znam. Dostałem tylko pytanie, czy zgodziłbym się zagrać

Artur Barciś przyznał, że wyraził zgodę na powrót do roli Tadeusza Norka w kontynuacji Miodowych lat. Aktor miał jednak jeden warunek, który przekonał go do ponownego wcielenia się w popularnego kanalarza. Barciś powiedział, że najważniejszy jest dla niego scenariusz, a podobnego zdania jest również Cezary Żak. Aktorzy wspólnie ustalili, że podpiszą umowy wyłącznie wtedy, gdy dalsze losy ich bohaterów będą ciekawe.