Najpierw Kubuś Puchatek, a teraz Myszka Miki trafia do horroru. Zobaczcie zwiastun Mickey's Mouse Trap

Być może jeszcze nie wiecie, ale 1 stycznia 2024 roku najstarszy wizerunek Myszki Miki stał się domeną publiczną. Chwilę później pojawił się wykorzystujący go horror.

Taki los postaci trafiających do domeny publicznej. Najpierw Kubuś Puchatek, a teraz również Myszka Miki trafia do horroru. Jak to możliwe? Sednem sprawy jest domena publiczna. Najwcześniejsza wersja uwielbianej przez dzieci postaci stała się „dobrem ogółu”. Dzięki temu możliwe jest jej swobodne wykorzystywanie. I już mamy pierwszy efekt – horror Mickey’s Mouse Trap. Do sieci trafił pierwszy zwiastun krwawego widowiska.

Pokazano w nim fragmenty animowanego klasyka Walta Disneya z 1928 r. - Parowiec Willie, przeplatane nowo nakręconymi materiałami opowiadającymi historię zabójcy w masce myszy, który prześladuje dzieciaki w salonie gier. Film został nakręcony, zmontowany i wyreżyserowany przez Jamiego Baileya, a scenariusz napisał Simon Phillips. Czy twórcy Mickey’s Mouse Trap muszą obawiać się procesu? Wygląda na to, że nie. Podstawę do takiego myślenia daje sam Disney, którego rzecznik, ogłaszając wejście Myszki Miki do domeny publicznej, wyjaśnił co koncern ma zamiar robić z nowym wizerunkiem najsłynniejszej myszki na świecie. Wygaśnięcie praw autorskich do Steamboat Willie nie będzie miało wpływu na nowsze wersje Mickeya, a Mickey będzie nadal odgrywać wiodącą rolę jako światowy ambasador firmy Walt Disney Company w zakresie opowiadania historii, atrakcji w parkach tematycznych i gadżetów. Będziemy oczywiście w dalszym ciągu chronić nasze prawa w przypadku nowszych wersji Myszki Miki i innych dzieł, które pozostają przedmiotem praw autorskich, a także będziemy pracować nad zabezpieczeniem przed dezorientacją konsumentów spowodowaną nieuprawnionym użyciem Myszki Miki i innych naszych kultowych postaci.

