Najlepszy serial Max w 2024 roku otrzyma drugi sezon? Jest na to szansa

Tak, rozmawiamy z [showrunnerką] Lauren [LeFranc] o zrobieniu kolejnego sezonu. To było szczególne przeżycie. Po prostu czuję się naprawdę szczęśliwy. Te postacie nie należą do mnie; należą do świata. Wszystko sprowadza się do tego, czy potrafisz podejść do nich w taki sposób, aby wyrażały coś osobistego.