Najlepszy najgorszy film świata doczekał się remake’u. Bob Odenkirk w nowej wersji The Room

Dużo na ten temat w rozmowie z Den of Geek opowiedział sam Odenkirk, zapewniając, iż starał się być autentyczny w roli Johnny’ego:

Myślę, że ten projekt jest trochę błędnie odbierany. Chcę mieć pewność, że wszyscy dobrze to rozumieją: to nie jest typowy remake, a raczej wspólne czytanie scenariusza, które po prostu odgrywamy przed kamerą. Czy to już remake? Sam właściwie nie wiem, ale robimy to w celach charytatywnych. Dostałem zaproszenie do wzięcia udziału w czytaniu The Room, gdzie przypadła mi rola bohatera granego oryginalnie przez Tommy'ego. Uwielbiam ten film, cały ten fenomen wokół niego i wszystko, co z nim związane. Dlatego od razu się zgodziłem. Zrobiłbym to, nawet gdyby nikt miał tego nie oglądać – mógłbym zamknąć się sam w pokoju i odegrać to przed ścianą, gdyby to miało w czymś pomóc albo po prostu dlatego, że mnie o to poproszono. Ostatecznie nagraliśmy to na tle zielonego ekranu.

Chcę jednak, żeby ludzie zrozumieli jedną rzecz: nie nabijaliśmy się z tego filmu. To zrobili już wszyscy przed nami, więc nie było sensu tego powtarzać. Ludzie zdążyli już to wyśmiać i stroić sobie żarty. My podeszliśmy do tego scenariusza inaczej. Zadaliśmy sobie pytanie: co by było, gdybyśmy dostali taki tekst od menedżera z poleceniem: „Masz to zagrać, daj z siebie wszystko”? I chcę podkreślić, że wypowiadam tam każdą linię, nie zmieniłem ani jednego słowa. Nawet gdy w oryginale postać Tommy'ego dziwnie się śmieje – wiecie, to jego słynne “haha” – ja też to robię. Tyle że nie naśladuję jego maniery. Staram się, żeby ten śmiech był szczery i w jakiś sposób organicznie pasował do sytuacji. Naprawdę próbowałem zagrać to tak, jakby to był najprawdziwszy, poważny dramat – najlepiej, jak potrafię.

Nie mogę się już doczekać, żeby to zobaczyć. To będzie albo kompletna bzdura, albo coś na swój sposób pięknego. Jeśli uda nam się obronić choćby jeden moment, będę przeszczęśliwy. Jeśli podczas oglądania jakiejś sceny poczujecie nagle autentyczny żal i współczucie do Tommy'ego, jeśli uderzą was szczere emocje, które ten scenariusz desperacko próbuje z siebie wykrzesać – uznam to za nasz ogromny sukces.