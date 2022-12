Najgorzej oceniony serial Netflixa skasowany. Produkcja zakończona na pierwszym sezonie

W ostatnim czasie Netflix anulował wiele swoich oryginalnych produkcji, a ostatnio jeden ze swoich najgłośniejszych tytułów skierowanych do nastolatków, który został skasowany po trzecim sezonie. Ale nie wszystkie decyzje platformy są złe i tym razem Netflix zdecydował się anulować serial, po którym raczej nikt nie będzie płakać. Blockbuster zadebiutował w serwisie na początku listopada, zbierając bardzo słabe oceny od recenzentów i widzów. Na Rotten Tomatoes serial może pochwalić się jedynie 22% pozytywnych opinie z 46 recenzji, zaś średnia ocena widzów wynosi 45%. Również na IMDb nie wygląda to najlepiej, gdzie średnia ocena to 5,1/10 z niecałych 6 tysięcy wystawionych ocen. Produkcja szybko zyskała status „najgorzej ocenionego serialu Netflixa”.

Blockbuster skasowany po pierwszym sezonie

Choć Blockbuster miał złą sławę, to nie przyciągnął widzów przed ekrany, aby sprawdzili, czy rzeczywiście jest tak źle, jak mówią. Serial ani razu nie znalazł się w rankingu dziesięciu najchętniej oglądanych seriali Netflixa, co jest rzadkością dla nowych produkcji. Jedynie w Australii i Kanadzie Blockbuster znalazł się na listach Top 10, nie goszcząc tam jednak długo. Zainteresowanie serialem było tak niskie, że platforma nie miała innego wyjścia i musiała skasować tę produkcję.