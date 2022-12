Netflix pracuje nad jeszcze jedną aktorską ekranizacją kultowego anime

Fani adaptacji japońskich animacji będą mieli co oglądać.

W ostatnim czasie Netflix kasuje wiele swoich seriali, ale również zamawia nowe. Dopiero co dowiedzieliśmy się, że jedno z najpopularniejszych anime ostatnich lat otrzyma aktorską ekranizację, a okazuje się, że platforma pracuje nad jeszcze jedną adaptacją kultowej japońskiej animacji z aktorami. Wybór serwisu padł na City Hunter stworzonego przez Tsukasę Hojo w latach 80. ubiegłego wieku.

City Hunter doczeka się aktorskiej ekranizacji

W roli głównego bohatera Ryo Saeby zobaczymy czołowego japońskiego aktora Ryohei Suzuki (Tokyo MER, Seagodon). Produkcję wyreżyseruje Yuichi Sato (Kisaragi, The End of the Tiny World). Netflix opisał projekt jako „współczesną zaktualizowana wersję mangi, osadzoną na tętniących życiem ulicach Shinjuku w Tokyo”.