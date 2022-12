Netflix ma tajny klub dla wybranych użytkowników. Umożliwia wcześniejsze obejrzenie filmów i seriali

Na początku bieżącego roku odkryto, że Netflix posiada tajny klub dla wybranych użytkowników, którzy otrzymują przedpremierowy dostęp do filmów i seriali. Aby dostać się do Secret Preview Club należy otrzymać od serwisu specjalne zaproszenie. Niestety nie znamy szczegółów, dotyczących kryteriów zaproszeń, ani też ile osób obecnie znajduje się w klubie. Ale najwyraźniej Netflix chce zwiększyć liczbę uczestników programu i niedawno platforma zaprosiła kolejne osoby do dołączenia do klubu.

Netflix rozsyła zaproszenia do tajnego klubu

W Netflix budujemy społeczność, aby oglądać i wyrażać opinie na temat nadchodzących filmów oraz seriali, i chcielibyśmy wiedzieć, czy chcesz być jej częścią. To prosta, ale niezwykle ważna część tworzenia najlepszych w swojej klasie treści dla Ciebie i członków Netflix na całym świecie.

Warto więc sprawdzić swoje skrzynki mailowe, bo może i Wy otrzymaliście zaproszenie do tajnego klubu i będziecie mieli możliwość wpłynięcia na kolejne oryginalne produkcje platformy.