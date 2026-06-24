Najbardziej zaskakujący tegoroczny kinowy hit już za chwilę na VOD. Zadebiutuje również specjalna, nieocenzurowana wersja

Film trafi na VOD jeszcze w tym miesiącu.

Obsesja już wkrótce będzie można obejrzeć w domowym zaciszu. Jeden z największych horrorowych fenomenów 2026 roku trafi do dystrybucji cyfrowej 30 czerwca, a widzowie otrzymają dostęp nie tylko do wersji kinowej, lecz także do wcześniej niedostępnej edycji unrated. Obsesja otrzyma nową, nieocenzurowaną wersję Debiutancki film w reżyserii Curry’ego Barkera okazał się jedną z największych niespodzianek tegorocznego letniego sezonu kinowego. Produkcja, która według dostępnych informacji kosztowała zaledwie 750 tysięcy dolarów, przerodziła się w prawdziwy box office’owy fenomen. Po przejęciu filmu przez Focus Features horror zaczął przyciągać do kin coraz większą publiczność, a jego globalne wpływy przekroczyły już 334 miliony dolarów. W samej Ameryce obraz zarobił natomiast około 217 milionów dolarów.

Teraz Obsesja szykuje się do kolejnego etapu dystrybucji. Zgodnie z informacjami podawanymi przez Letterboxd film pojawi się na platformach cyfrowych 30 czerwca. Co istotne, nie będzie to zwykłe wydanie. Widzowie otrzymają możliwość wyboru między wersją kinową z kategorią wiekową a edycją unrated, która do tej pory nie była dostępna dla szerokiej publiczności. Na ten moment nie ujawniono, czym dokładnie różni się rozszerzona lub alternatywna wersja filmu od tej, którą można było oglądać w kinach. Można jednak zakładać, że dla fanów psychologicznego horroru będzie to dobra okazja, aby sprawdzić, czy edycja unrated mocniej akcentuje brutalność oraz atmosferę niepokoju.

GramTV przedstawia:

Cyfrowa premiera została zaplanowana dokładnie po 45 dniach ekskluzywnej obecności filmu w kinach. To o tyle ciekawe, że wcześniej Focus Features miało rozważać wcześniejsze udostępnienie Obsesji na streamingu, konkretnie 2 czerwca, ale ostatecznie zrezygnowano z tego terminu. Film otrzymał więc pełne, 45 dni wyłączności kinowej, co w obecnych realiach rynku nie jest już standardem dla każdej produkcji. Decyzja okazała się opłacalna, ponieważ Obsesja jeszcze w szósty weekend wyświetlania radziło sobie bardzo dobrze. Film zarobił wówczas 14 milionów dolarów, notując spadek na poziomie 25 procent względem wcześniejszego weekendu. To wyraźny sygnał, że zainteresowanie tytułem zaczyna powoli słabnąć, ale jednocześnie wynik wciąż pozostaje bardzo mocny, szczególnie jak na horror z tak niewielkim budżetem. Za reżyserię Obsession odpowiada Curry Barker, 26-letni twórca i internetowy twórca, który wcześniej zwrócił na siebie uwagę działalnością na YouTubie oraz niezależnym horrorem Milk & Serial. Sukces najnowszego filmu może okazać się dla niego ogromnym przełomem, zwłaszcza że Obsesja nie tylko zarobiła wielokrotność swojego budżetu, lecz także stało się jednym z najgłośniejszych tytułów 2026 roku. Jeżeli zainteresowanie filmem utrzyma się jeszcze przez kolejne tygodnie, Obsesja może zakończyć kinową dystrybucję z wynikiem przekraczającym 400 milionów dolarów. Nawet bez tego produkcja Curry’ego Barkera już teraz jest przykładem tego, że niewielki, sprawnie wypromowany horror potrafi konkurować z dużo większymi tytułami. Obsesja - recenzja filmu. Kochasz mnie?

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.