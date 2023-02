Nadciąga Punch Club 2: Fast Forward! Lazy Bear Games zapowiedziało sequel

Punch Club to produkcja, której raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. Abstrakcyjna gra bokserska pojawiła się na rynku w 2016 roku i skradła serca fanów produkcji niezależnych. Twórcy z Lazy Bear Games zapowiedzieli sequel, a wszystko wskazuje na to, że kontynuacja będzie równie dziwna, co pierwsza część.

Punch Club 2: Fast Forward znów oczaruje graczy?

Punch Club 2: Fast Forward zabierze nas w cyberpunkową przyszłość do świata, którego nie znamy. Nie zabraknie jednak nawiązań do poprzedniej części oraz innych dzieł popkultury. Twórcom z Lazy Bear Games nie można odmówić kreatywności, więc ponownie powinniśmy przygotować się na solidną dawkę abstrakcji.



“Minęło już 20 lat, odkąd Roy pokonał wrogów, odnalazł ojca i wszyscy mieli żyć długo i szczęśliwie, czy coś takiego. Przyszłość nie jest taka zła, jak mogłoby się wydawać. Jest gorsza. Zamiast papieru toaletowego używa się muszli znalezionych na plaży i wszystko zrobiło się jakieś takie cyberpunkowe. Krocząc tymi samymi ulicami, co Roy (ale bardziej neonowymi), przeżyjesz mnóstwo przygód pełnych humoru i nawiązań do lat 80. Lepiej szykuj pięści, bo czeka cię jeszcze więcej walki niż ostatnim razem” – czytamy w opisie gry na Steam.



Premiery Punch Club 2: Fast Forward powinniśmy spodziewać się jeszcze w tym roku. Gra zadebiutuje na PC, a pieczę wydawniczą nad tytułem sprawuje ekipa tinyBuild. Chętnie dowiemy się, jak wspominacie Punch Club, dajcie nam znać w komentarzach.