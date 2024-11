Nadciąga kontynuacja skradankowego survival horroru. Trwają prace nad Hello Neighbor 3

Powrót do Raven Brooks.

Pojawiły się dobre wieści dla entuzjastów skradanek z elementami horroru. Zapowiedziano bowiem kolejną odsłonę serii od tinyBuild. Krótko mówiąc – nadciąga Hello Neighbor 3.

Hello Neighbor 3 zapowiedziane. Nachodzi kolejna odsłona serii

Na oficjalnym kanale YouTube’owym tinyBuild ukazał się nowy film. Udostępniony materiał potwierdza zapowiedź kolejnej odsłony skradankowego survival horroru. Mowa o Hello Neighbor 3, w którym gracze ponownie wrócą do Raven Brooks.

Choć nie poznaliśmy dokładnej daty premiery Hello Neighbor 3, zainteresowani mogą już dodać tytuł do listy życzeń na platformie Steam. PC jest obecnie jedyna potwierdzoną platformą, na którą zmierza produkcja. Jak przekazał w komunikacie prasowym twórca serii, zespół jest „naprawdę podekscytowany, że może utrzymać rozwój Hello Neighbor 3 w otwartym formacie, dzieląc się podróżą”.