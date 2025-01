Nadciąga Game of Thrones: Kingsroad. Walka i eksploracja na zwiastunie nadchodzącej gry mobilnej

Fani uniwersum Gry o Tron już w tym roku będą mogli zanurzyć się w tym świecie w nowej odsłonie. Mobilna gra RPG Game of Thrones: Kingsroad, stworzona przez Netmarble, zmierza bowiem na urządzenia z systemami Android oraz iOS. Co ciekawe, produkcja będzie dostępna również na komputerach osobistych poprzez platformę Windows Launcher.

Twórcy udostępnili właśnie nowy zwiastun, który prezentuje rozgrywkę, w tym dynamiczne walki oraz rozległy, otwarty świat do eksploracji. Gracze będą mogli przemierzać Westeros, odwiedzać znane lokacje, a także wykonywać zadania zlecane przez bohaterów znanych z serialu. Świat gry wydaje się być rozbudowany, oferując różnorodne środowiska od zielonych pól po mroczne ruiny.

System walki w grze oparty jest na starciach wręcz, z możliwością wyboru różnego rodzaju broni. Warto również zwrócić uwagę na grafikę, która prezentuję się całkiem solidnie.

Premiera Game of Thrones: Kingsroad planowana jest na ten rok. Zanim jednak tytuł trafi do szerszej publiczności, gracze z USA, Kanady i niektórych krajów Europy – w tym w Polsce – będą mogli wziąć udział w zamkniętych beta testach. Testy odbędą się od 16 do 22 stycznia na platformach Windows i Android. Aby wziąć udział, należy zarejestrować się na stronie internetowej gry przed 12 stycznia.

