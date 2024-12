Nadchodzi nowy Spider-Man. Marvel zaprezentował pierwszy zwiastun oczekiwanej produkcji

Chociaż na finał trylogii Milesa Moralesa w Spider-Man Uniwersum będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, to w międzyczasie Marvel i Sony Pictures pracowali nad nowym animowanym serialem ze słynnym superbohaterem. Produkcja została zapowiedziana już trzy lata temu i w przyszłym miesiącu w końcu doczekamy się jej premiery. Jeszcze przed startem nowego tytułu na Disney+ studio zaprezentowało pierwszy zwiastun nadchodzącego Spider-Man: Przyjazny pająk z sąsiedztwa, który przedstawi alternatywną wersję Petera Parkera i jego przyjaciół, w tym Harry’ego Osborne’a. Serial przede wszystkim wyróżnia się oprawą wizualną, która wygląda, jak ożywione kadry komiksów. Zwiastun Spider-Man: Przyjazny pająk z sąsiedztwa zobaczycie poniżej.

Spider-Man: Przyjazny pająk z sąsiedztwa – pierwszy zwiastun

Spider-Man: przyjazny pająk z sąsiedztwa to serial animowany, który podąża za Peterem Parkerem w jego drodze do zostania bohaterem. To historia, jakiej nigdy nie widzieliśmy, w stylu, który celebruje wczesne komiksowe korzenie postaci. W tej wersji to nie Tony Stark staje się mentorem bohatera, ale Norman Osborn.