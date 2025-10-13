Nadchodzi mroczne science fiction od twórcy Potwora i American Horror Story. Ujawniono termin premiery

Mocno premiera na początek przyszłego roku.

Ryan Murphy, twórca takich hitów jak American Horror Story czy Potwór, powraca do mrocznych klimatów. Tym razem sięga po body horror i science fiction, adaptując komiks The Beauty wydawnictwa Image. Projekt zapowiada się na jedną z najbardziej niepokojących i ambitnych produkcji w jego karierze. The Beauty – termin premiery nowego horroru science fiction Podczas tegorocznego New York Comic Con zaprezentowano pierwszy fragment serialu. Publiczność mogła zobaczyć, jak detektywi grani przez Evana Petersa i Rebeccę Hall badających śmierć modelki w Wenecji. Akcja rozgrywa się na łodzi płynącej kanałem, a bohaterowie dostrzegają tajemniczą postać w stroju lekarza zarazy. Chwilę później zakładają kombinezony ochronne, przygotowując się do oględzin miejsca zbrodni. Obraz martwej kobiety z oderwaną skórą i wyeksponowanymi organami robi ogromne wrażenie, a na ścianie tuż nad ciałem widnieje egipski hieroglif oznaczający słowo „piękno”. W kolejnych ujęciach pojawia się Anthony Ramos, który zostaje wskazany jako podejrzany.

Serial oparty jest na komiksie Jeremy’ego Hauna i Jasona A. Hurleya. Historia przedstawia świat, w którym estetyczny ideał można osiągnąć poprzez zakażenie się tajemniczym wirusem przenoszonym drogą płciową. Choć infekcja sprawia, że ciało nabiera idealnych kształtów i rysów, jej skutki są śmiertelne. Głównymi bohaterami są detektywi Drew Foster i Kara Vaughn, którzy próbują odkryć prawdę o chorobie, unikając jednocześnie skorumpowanych urzędników i wynajętych zabójców. W tle pojawia się wątek rządowego spisku. Ryan Murphy w rozmowie z Variety podkreślił, że The Beauty to jeden z jego największych projektów: To medyczne science fiction o wirusie, który zmienia ciało w jego doskonałą wersję. Zastanawiamy się, jak daleko człowiek jest gotów się posunąć, by być pięknym. Co jest gotów poświęcić i czy to naprawdę ma znaczenie. To zupełnie inny projekt niż moje wcześniejsze produkcje. Zdjęcia powstają w Europie – w Wenecji, Rzymie i Paryżu. Skala jest ogromna, przypomina raczej Grę o tron niż tradycyjny thriller - powiedział reżyser.

W obsadzie znaleźli się: Rebecca Hall, Anthony Ramos, Patrick Luwis i Chanel Stewart, a także Evan Peters, który po raz kolejny współpracuje z Murphy’m po sukcesie serii Potwór i wcześniejszych sezonach American Horror Story. The Beauty zapowiada się na odważną i niepokojącą opowieść o współczesnej obsesji na punkcie wyglądu i cenie, jaką człowiek jest w stanie zapłacić za perfekcję. Premiera serialu zaplanowana jest na styczeń 2026 roku na antenie FX.

