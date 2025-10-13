Nadchodzi mroczne science fiction od twórcy Potwora i American Horror Story. Ujawniono termin premiery

Ryan Murphy, twórca takich hitów jak American Horror Story czy Potwór, powraca do mrocznych klimatów. Tym razem sięga po body horror i science fiction, adaptując komiks The Beauty wydawnictwa Image. Projekt zapowiada się na jedną z najbardziej niepokojących i ambitnych produkcji w jego karierze.
The Beauty – termin premiery nowego horroru science fiction
Podczas tegorocznego New York Comic Con zaprezentowano pierwszy fragment serialu. Publiczność mogła zobaczyć, jak detektywi grani przez Evana Petersa i Rebeccę Hall badających śmierć modelki w Wenecji. Akcja rozgrywa się na łodzi płynącej kanałem, a bohaterowie dostrzegają tajemniczą postać w stroju lekarza zarazy. Chwilę później zakładają kombinezony ochronne, przygotowując się do oględzin miejsca zbrodni. Obraz martwej kobiety z oderwaną skórą i wyeksponowanymi organami robi ogromne wrażenie, a na ścianie tuż nad ciałem widnieje egipski hieroglif oznaczający słowo „piękno”. W kolejnych ujęciach pojawia się Anthony Ramos, który zostaje wskazany jako podejrzany.
Serial oparty jest na komiksie Jeremy’ego Hauna i Jasona A. Hurleya. Historia przedstawia świat, w którym estetyczny ideał można osiągnąć poprzez zakażenie się tajemniczym wirusem przenoszonym drogą płciową. Choć infekcja sprawia, że ciało nabiera idealnych kształtów i rysów, jej skutki są śmiertelne. Głównymi bohaterami są detektywi Drew Foster i Kara Vaughn, którzy próbują odkryć prawdę o chorobie, unikając jednocześnie skorumpowanych urzędników i wynajętych zabójców. W tle pojawia się wątek rządowego spisku.
Ryan Murphy w rozmowie z Variety podkreślił, że The Beauty to jeden z jego największych projektów:
To medyczne science fiction o wirusie, który zmienia ciało w jego doskonałą wersję. Zastanawiamy się, jak daleko człowiek jest gotów się posunąć, by być pięknym. Co jest gotów poświęcić i czy to naprawdę ma znaczenie.
To zupełnie inny projekt niż moje wcześniejsze produkcje. Zdjęcia powstają w Europie – w Wenecji, Rzymie i Paryżu. Skala jest ogromna, przypomina raczej Grę o tron niż tradycyjny thriller - powiedział reżyser.
W obsadzie znaleźli się: Rebecca Hall, Anthony Ramos, Patrick Luwis i Chanel Stewart, a także Evan Peters, który po raz kolejny współpracuje z Murphy’m po sukcesie serii Potwór i wcześniejszych sezonach American Horror Story.
The Beauty zapowiada się na odważną i niepokojącą opowieść o współczesnej obsesji na punkcie wyglądu i cenie, jaką człowiek jest w stanie zapłacić za perfekcję. Premiera serialu zaplanowana jest na styczeń 2026 roku na antenie FX.
