Nadchodzi duchowy spadkobierca legendarnych Wikingów. Dark Skulls już nakręcony

To teraz czekamy na potwierdzenie daty premiery.

Zakończyły się prace na planie psychologicznego thrillera Dark Skulls, który łączy surowy klimat nordyckiego noir z motywami rodem z mitologii wikingów. Produkcja była realizowana w Norwegii i właśnie oficjalnie zamknięto etap zdjęciowy. Dark Skulls – film będący następcą Wikingów nakręcony. Teraz trwają prace nad postprodukcją Główną rolę w filmie gra Thor Rosland, znany z fantasy The Pendragon Cycle: Rise of the Merlin. Aktor wciela się w Rolfa, byłego wojownika wikingów, którego życie rozpada się, gdy znika jego młoda córka. Początkowo to historia poszukiwań odpowiedzi, jednak z czasem przeradza się w coraz bardziej niepokojącą opowieść o paranoi, mitach i skrywanym poczuciu winy. Trop prowadzi do serii rytualnych morderstw, których ofiary noszą na ciałach tajemniczy znak.

W obsadzie znalazła się także Ragga Ragnars, znana z serialu Wikingowie, która gra Freyę, matkę zaginionego dziecka. Bohaterka nie godzi się z biernością mieszkańców wioski i rozpoczyna własne śledztwo, podczas gdy społeczność zaczyna traktować kolejne zgony jako dzieło bogów. Christopher Rygh, znany z The Head Hunter, gra Viliego, bezwzględnego doradcę Jarla Hakona, wpływowego przywódcy osady granego przez Paula Blaira. Magnus Samuelsson, którego widzowie mogą kojarzyć z Upadku królestwa, pojawia się jako Ivar, wygnany berserker o brutalnej reputacji, szybko stający się głównym podejrzanym. W filmie zobaczymy również Sue Maund jako Prorokinię, enigmatyczną postać balansującą między wizjami a szaleństwem.

GramTV przedstawia:

Zdjęcia trwały 25 dni i powstawały w naturalnych lokacjach Norwegii, między innymi w Gudvangen, Avaldsnes oraz w okolicznych regionach fiordów. Twórcy postawili na autentyczne plenery i naturalne światło, co ma podkreślić surowy, realistyczny charakter historii. Za scenariusz, reżyserię oraz produkcję odpowiada Alex Morsanutto. W jego dorobku znajduje się między innymi nagrodzony na SXSW krótkometrażowy film Trapped oraz Scent of Pho. Jako reżyser pracował także przy projektach Hi-Glow Retro oraz Operation: Cavity. Na ten moment nie ujawniono daty premiery Dark Skulls, jednak zakończenie zdjęć oznacza, że film wchodzi w etap postprodukcji. Tym samym premiery możemy spodziewać się w przyszłym roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.