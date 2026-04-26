Nadchodzi duchowy spadkobierca legendarnych Wikingów. Dark Skulls już nakręcony

Zakończyły się prace na planie psychologicznego thrillera Dark Skulls, który łączy surowy klimat nordyckiego noir z motywami rodem z mitologii wikingów. Produkcja była realizowana w Norwegii i właśnie oficjalnie zamknięto etap zdjęciowy.
Dark Skulls – film będący następcą Wikingów nakręcony. Teraz trwają prace nad postprodukcją
Główną rolę w filmie gra Thor Rosland, znany z fantasy The Pendragon Cycle: Rise of the Merlin. Aktor wciela się w Rolfa, byłego wojownika wikingów, którego życie rozpada się, gdy znika jego młoda córka. Początkowo to historia poszukiwań odpowiedzi, jednak z czasem przeradza się w coraz bardziej niepokojącą opowieść o paranoi, mitach i skrywanym poczuciu winy. Trop prowadzi do serii rytualnych morderstw, których ofiary noszą na ciałach tajemniczy znak.
W obsadzie znalazła się także Ragga Ragnars, znana z serialu Wikingowie, która gra Freyę, matkę zaginionego dziecka. Bohaterka nie godzi się z biernością mieszkańców wioski i rozpoczyna własne śledztwo, podczas gdy społeczność zaczyna traktować kolejne zgony jako dzieło bogów. Christopher Rygh, znany z The Head Hunter, gra Viliego, bezwzględnego doradcę Jarla Hakona, wpływowego przywódcy osady granego przez Paula Blaira. Magnus Samuelsson, którego widzowie mogą kojarzyć z Upadku królestwa, pojawia się jako Ivar, wygnany berserker o brutalnej reputacji, szybko stający się głównym podejrzanym. W filmie zobaczymy również Sue Maund jako Prorokinię, enigmatyczną postać balansującą między wizjami a szaleństwem.
Zdjęcia trwały 25 dni i powstawały w naturalnych lokacjach Norwegii, między innymi w Gudvangen, Avaldsnes oraz w okolicznych regionach fiordów. Twórcy postawili na autentyczne plenery i naturalne światło, co ma podkreślić surowy, realistyczny charakter historii.
Za scenariusz, reżyserię oraz produkcję odpowiada Alex Morsanutto. W jego dorobku znajduje się między innymi nagrodzony na SXSW krótkometrażowy film Trapped oraz Scent of Pho. Jako reżyser pracował także przy projektach Hi-Glow Retro oraz Operation: Cavity.
Na ten moment nie ujawniono daty premiery Dark Skulls, jednak zakończenie zdjęć oznacza, że film wchodzi w etap postprodukcji. Tym samym premiery możemy spodziewać się w przyszłym roku.
