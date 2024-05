Nadchodzące wydarzenie PlayStation ma być mniejsze, niż się spodziewano? State of Play zamiast Showcase

Dwa tygodnie temu pojawiły się potencjalne wieści w sprawie kolejnego wydarzenia organizowanego przez Sony. Przedstawiciel japońskiej firmy poinformował wówczas, że niebawem poznamy „długoterminową wizję” Sony Interactive Entertainment, co wielu odebrało jako zapowiedź PlayStation Showcase, o którym jeden z insiderów mówił już na początku maja. Najnowszy przeciek wskazuje jednak na to, że firma może postawić na mniejszą imprezę i zorganizować State of Play.