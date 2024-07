Impreza w klimacie j-RPG, anime i mangi!

Pod koniec lipca odbędzie się już piętnasta edycja cyklicznej imprezy promującej japońską kulturę i popkulturę pn. “Animatsuri”. W tym roku po raz pierwszy H.4.0.S będzie organizował after-party w ramach festiwalu.

Zatem wszyscy entuzjaści Japonii, anime, mangi i innych dzieł kultury Kraju Kwitnącej Wiśni – wiedzcie, że w H.4.0.S znajdziecie przyjazny i bezpieczny zakątek dla siebie i swoich znajomych. Oto atrakcje, jakie przygotowali dla Was organizatorzy!

Lore week: J-Culture

28.07.2024, H.4.0.S (ul. Marszałkowska 64)

g. 13.00-22.00, Warszawa.

Event rozpocznie się od godz. 13.00 prelekcją połączoną z dyskusją pt. “Fakty i mity o samurajach i ninja”, którą poprowadzi Jakub Zajfert – nauczyciel języka japońskiego, wykładowca uniwersytecki, pasjonat kultury Japonii.

W godz. 15.00-18.00 po ówczesnym zapisaniu się będziecie mogły i mogli wziąć udział w stolikowych sesjach RPG. Wystarczy, że klikniecie w nazwę sesji, żeby Was przeniosło do szczegółowego opisu oraz możliwości zapisania się na sesję. Różne odcienie japońskich przygód poprowadzą dla Was: