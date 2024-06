Na urocze Tiny Glade czeka ogrom użytkowników Steam. Twórcy dziękują graczom

Deweloperzy postanowili wydłużyć dostęp do wersji demonstracyjnej gry o budowaniu zamków.

Jakiś czas temu informowaliśmy o bardzo ciepłym przyjęciu wersji demonstracyjnej Tiny Glade przez użytkowników Steam. Urocza gra o budowaniu zamków cieszy się ogromnym zainteresowaniem, co potwierdzają również najnowsze wieści ze strony twórców. Okazuje się bowiem, że Tiny Glade wylądowało na liście życzeń u miliona graczy.

Tiny Glade na liście życzeń miliona użytkowników Steam

Na Steam ukazał się nowy wpis od twórców Tiny Glade. Jak informują w komunikacie deweloperzy odpowiedzialni za tytuł, już 1 milion użytkowników platformy postanowiło dodać przytulną grę o budowaniu zamków do swojej listy życzeń. Jak widać, zainteresowanie wokół tytułu jest ogromne, a zespół Pounce Light postanowił z tej okazji nie tylko podziękować graczom, ale również wydłużyć dostęp do wersji demonstracyjnej do 23 czerwca.