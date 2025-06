Myszka gamingowa HyperX Pulsefire Haste 2 w promocji. Limitowana okazja w RTV Euro AGD

Sklep RTV Euro AGD przygotował atrakcyjną okazję dla poszukujących nowej myszki gamingowej. Model HyperX Pulsefire Haste 2 dostępny jest w nowej cenie. Oferta jest limitowana i wymaga użycia kodu rabatowego, który znajdziecie poniżej.

W sklepie RTV Euro AGD znajdziemy teraz myszkę gamingową w dobrej cenie. Mowa o modelu HyperX Pulsefire Haste 2, który obecnie kosztuje 99,99 zł. Cena obowiązuje z kodem rabatowym.

Ultralekka konstrukcja myszy Pulsefire Haste 2 to gwarancja gry na najwyższych obrotach. Jej pełna obudowa waży zaledwie 53 g i została zaprojektowana, aby pozwolić na precyzyjną i szybką grę bez odczuwania zmęczenia.

Odkryj jeszcze więcej możliwości z sensorem HyperX 26 K. Natywna rozdzielczość do 26 000 DPI pozwala śledzić ruchy myszy z szybkością do 650 IPS. Dzięki temu wszystkie Twoje ruchy w grze będą precyzyjne i zaprowadzą Cię do zwycięstwa.

Mysz HyperX Pulsefire Haste 2 informuje o swoim położeniu do 8 razy na milisekundę. To gwarancja tego, że już nigdy nie przegrasz pojedynku z powodu opóźnienia myszy.

Zyskaj pewność dotyczącą minimalnych opóźnień komputera PC podczas gry. Model myszy Pulsefire Haste 2 został zatwierdzony pod kątem działania z NVIDIA Reflex. Mysz współgra z wyświetlaczami z technologią G‑SYNC, co zapewnia precyzyjne statystyki dotyczące opóźnień systemu.