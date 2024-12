My First Gran Turismo na zwiastunie z datą premiery. Darmowa gra trafi na PS4 i PS5

Sony opublikowało bowiem oficjalny zwiastun My First Gran Turismo, w którym nie zabrakło daty premiery. Zgodnie z przekazanymi informacjami darmowa wersja Gran Turismo 7 zadebiutuje na rynku już 6 grudnia 2024 roku, czyli w najbliższy piątek . Gra będzie dostępna na PlayStation 4 i PlayStation 5, a także będzie mogła pochwalić się wsparciem dla PlayStation VR2.

Kilka dni temu informowaliśmy, że My First Gran Turismo zostało ocenione na Tajwanie . Wówczas ujawniono również, że darmowa wersja Gran Turismo 7 ma zadebiutować „w te święta”. Okazuje się jednak, że na premierę wspomnianej produkcji nie będziemy musieli czekać do Bożego Narodzenia.

Zgodnie z przekazanymi informacjami w My First Gran Turismo dostępnych będzie 18 pojazdów oraz trzy trasy – Kyoto Driving Park, Deep Forest Raceway i Trial Mountain Circuit . Gracze będą mogli natomiast sprawdzić swoje umiejętności w trzech wydarzeniach wyścigowych, trzech próbach czasowych i trzech rajdach muzycznych. Więcej szczegółów można znaleźć na oficjalnym blogu PlayStation.

Niezależnie od tego, czy chodzi o wprowadzenie dzieci w radość z wyścigów po raz pierwszy, czy o ponowne rozbudzenie zapomnianej pasji do jazdy, My First Gran Turismo zostało zaprojektowane tak, aby było zarówno przystępne, jak i wciągające, stworzone dla każdego, bez ograniczeń wiekowych i poziomu umiejętności jazdy – napisał Kazunori Yamauchi, szef studia Polyphony Digital, na blogu PlayStation.

Na koniec warto przypomnieć, że Gran Turismo 7 zadebiutowało PlayStation 4 i PlayStation 5 w marcu 2022 roku. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji studia Polyphony Digital, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Gran Turismo 7 – z miłości do motoryzacji.