MSI Claw 8 AI+ Glacier Blue pojawił się w sprzedaży

Wersja „Glacier Blue” konsoli Claw 8 AI+ od MSI pojawiła się w sprzedaży detalicznej.
Dość “ciekawy” moment na wypuszczenie nowego wariantu.
Nowy wariant kolorystyczny został po raz pierwszy zaprezentowany już jakiś czas temu, ale dopiero teraz znajduje się w ofercie francuskiego sklepu LDLC jako „MSI Claw 8 AI+ A2VM- 246FR Glacier Blue”.
Sklep wycenia urządzenie na 1 299,95 €, a dostawa zapasów spodziewana jest w ciągu trzech dni, czyli 21 maja 2026 roku.
Wciąż jest to model Claw 8 AI+ oparty na procesorze Lunar Lake, a nie handheld Intel nowej generacji, o którym krążą plotki w kontekście targów Computex.
Model Glacier Blue wyposażony jest w procesor Intel Core Ultra 7 258V z grafiką Intel Arc, 32 GB pamięci LPDDR5X-8533 oraz dysk SSD M.2 PCIe 4.0 o pojemności 1 TB.
Urządzenie zachowuje również 8-calowy ekran dotykowy o rozdzielczości 1920×1200 z częstotliwością odświeżania 120 Hz i obsługą VRR.
Konsola posiada baterię o pojemności 80 Wh, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 oraz dwa porty Thunderbolt 4.
Główną różnicą jest obudowa Glacier Blue, którą MSI prezentuje teraz jako kolejną opcję kolorystyczną w rodzinie Claw 8 AI+.
Moment tego debiutu jest interesujący, ponieważ oczekuje się, że niedługo MSI wprowadzi na rynek nowy model Claw oparty na platformie Intel Arc G3.
Niedawna oferta włoskiego sprzedawcy wskazywała już na model „Claw 8 EX AI+” z układem Arc G3 Extreme, 32 GB pamięci RAM, 1 TB pamięci masowej i 8-calowym ekranem 120 Hz.
Tamten model został wyceniony na 1 599 €, choć nie został jeszcze oficjalnie zapowiedziany przez MSI.
Intel potwierdził już jednak nazwę Arc G3, a nadchodzące targi Computex 2026 mają przynieść więcej szczegółów na temat nowych procesorów do konsol przenośnych.
Ponieważ Computex zaczyna się za około tydzień, dla każdego, kto rozważa zakup modelu Glacier Blue, rozsądną decyzją może być chwilowe wstrzymanie się z kupnem konsoli.
