MSI Claw 8 AI+ Glacier Blue pojawił się w sprzedaży

Dość “ciekawy” moment na wypuszczenie nowego wariantu.

Wersja „Glacier Blue” konsoli Claw 8 AI+ od MSI pojawiła się w sprzedaży detalicznej.

Nowy wariant kolorystyczny został po raz pierwszy zaprezentowany już jakiś czas temu, ale dopiero teraz znajduje się w ofercie francuskiego sklepu LDLC jako „MSI Claw 8 AI+ A2VM- 246FR Glacier Blue”.

Sklep wycenia urządzenie na 1 299,95 €, a dostawa zapasów spodziewana jest w ciągu trzech dni, czyli 21 maja 2026 roku.

Wciąż jest to model Claw 8 AI+ oparty na procesorze Lunar Lake, a nie handheld Intel nowej generacji, o którym krążą plotki w kontekście targów Computex.

Model Glacier Blue wyposażony jest w procesor Intel Core Ultra 7 258V z grafiką Intel Arc, 32 GB pamięci LPDDR5X-8533 oraz dysk SSD M.2 PCIe 4.0 o pojemności 1 TB.

Urządzenie zachowuje również 8-calowy ekran dotykowy o rozdzielczości 1920×1200 z częstotliwością odświeżania 120 Hz i obsługą VRR.

Konsola posiada baterię o pojemności 80 Wh, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 oraz dwa porty Thunderbolt 4.