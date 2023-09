Ms. Marvel może powrócić z drugim sezonem, ale jest jeden bardzo ważny warunek

Jeśli czekacie na wieści na temat drugiego sezonu Ms. Marvel , serialu Disney+, w którym w Iman Vellani zadebiutowała w MCU jako Kamala Khan, to według reżyserów Adila El Arbiego i Bilalla Fallaha, jego losy są bezpośrednio uzależnione od sukcesu, bądź porażki The Marvels.

Wiemy, że odbiór The Marvels zadecyduje, jaki będzie następny krok. Dlatego z niecierpliwością na to czekamy. Wspaniale jest zobaczyć zwiastuny i całą rodzinę oraz Imana Vellaniego wykonującego świetną robotę, więc nie mogę się doczekać.

Odbiór serialu był zróżnicowany, ale w ogólnym rozrachunku z przewagą pozytywnych głosów. Mimo to Disney+ nie komunikował, jak dotąd, chęci kontynuacji. Teraz dowiadujemy się, że reżyserzy Adil El Arbi i Bilall Fallah czekają, aż The Marvels określi przyszłość postaci Ms. Marvel w MCU .

Biorąc pod uwagę popularność Iman Vellani w roli Ms. Marvel, nie byłoby zaskoczeniem, gdyby Kamala Khan po The Marvels otrzymała szansę na własny film. Nawet jeśli tak się nie stanie, to fani z pewnością będą bardzo szczęśliwi, gdyby jej podróż do MCU była kontynuowana w Disney+.