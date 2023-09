Nowy plakat The Marvels z Brie Larson dziełem sztucznej inteligencji?

Kampania promocyjna The Marvels toczy się w utrudnionych warunkach, spowodowanych strajkiem aktorów. Czy Marvel postanowił pójść na skróty, przedstawiając plakat wygenerowany przez sztuczną inteligencję?

Jak wiadomo, premiera The Marvels została zaplanowana na listopad. Niestety wciąż trwa strajk aktorów, który wykluczył większość gwiazd tego widowiska z udziału w promocji filmu . Mimo wszystko, Marvel przygotował mnóstwo materiałów promocyjnych, mających pomóc przyciągnąć widzów do kina. Jednak niektórzy fani zaczęli nabierać podejrzeń, czy studio nie posługuje się w tym celu sztuczną inteligencją.

Podejrzenia wzbudził plakat, przedstawiający zupełnie nieznaną wersję Brie Larson . W poście na Twitterze (X) udostępnionym na koncie @eplaygeek obserwatorzy komentowali podejrzany wizerunek aktorki, m.in. twierdząc, że może to być wynik działania sztucznej inteligencji. Fani wskazują na kolor oczu, nienaturalnie zmodyfikowaną twarz i nowy nos.

Trudno powiedzieć, co kombinuje Marvel, ale jeśli faktycznie posłużył się algorytmami sztucznej inteligencji, żeby wykreować ten plakat, to jest to bardzo nieelegancki gest wobec fanów, ale przede wszystkim samej aktorki. W końcu Larson jest rozpoznawalną aktorką, a na przestrzeni lat brała udział w kilku projektach Marvela.