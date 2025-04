Mortal Shell Complete Edition za 9,90 zł na Switcha w Nintendo eShop

Mortal Shell to bezwzględna i wciągająca gra RPG akcji, która podda próbie Twoją psychikę i wytrwałość w zrujnowanym świecie. Gdy szczątki ludzkości usychają i parszywieją, zapalczywi wrogowie szykują się do ataku w stęchliźnie ruin. Nie znają litości, a twoje przeżycie wymaga doskonałej świadomości, precyzji i instynktu. Wytrop ukryte sanktuaria pełne gorliwych wyznawców i staw czoła potężnym nieprzyjaciołom.

Wejdź w skórę dawnych wojowników - W tym zdewastowanym świecie trup ściele się gęsto, ale nadzieja umiera ostatnia. Zaginione szczątki pokonanych niegdyś wojowników czekają na odkrycie. Przebudź ich śmiertelne powłoki i przejmij nad nimi kontrolę, by znacząco pogłębić swoją znajomość różnych sposobów walki.

Staw czoła przerażającym wrogom - Przed Tobą droga usłana zdolnymi do wszystkiego przeciwnikami, którzy czczą enigmatycznych bogów. Strzeż się zarówno tych budzących litość, jak i tych groteskowych, ale nie pozwól, by strach Tobą zawładnął. Zbierz w sobie odwagę i staw im czoła.

Żelazo ostrz żelazem - Zanurz się w wymagającą przemyślanych decyzji walkę. Cięcia mieczem musisz wykonywać wyłącznie wtedy, gdy nadarzy się ku temu okazja. Planuj parowanie z zimną krwią, by zaskoczyć wroga druzgocącymi kontratakami. Na jakiś czas zamień swą cielesną powłokę w kamień, by blokować ataki, lub zagraj agresywnie i użyj swej kamiennej formy by dodać brutalnej mocy swoim pchnięciom.