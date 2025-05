Monitor ASUS ROG Strix XG27AQMR aż 500 zł taniej w sklepie x-kom

Dzisiejszym „gorącym strzałem” w sklepie x-kom jest monitor ASUS ROG Strix XG27AQMR. Model ten został przeceniony aż o 500 zł. 27-calowy monitor posiada między innymi częstotliwość odświeżania 300 Hz.

Monitor ASUS ROG Strix XG27AQMR w promocji

W sklepie x-kom jeszcze do końca dnia trwa promocja na monitor ASUS ROG Strix XG27AQMR. 27-calowy model kosztuje teraz 1999 zł. To obniżka aż o 500 zł względem poprzedniej ceny. Promocja aktywuje się po dodaniu przedmiotu do koszyka.

Monitor ASUS ROG Strix XG27AQMR – 1999 zł (zamiast 2499 zł) w sklepie x-kom