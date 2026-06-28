Modele AI karmione treściami AI. Eksperci ostrzegają przed kanibalizacją

Dziś modele AI szkolą się na treściach stworzonych przez człowieka. Co jednak, gdy tych treści zabraknie?

Grafika wygenerowana przez AI

AI pożera AI?

Jak możemy wyczytać w najnowszym opracowaniu dziennika Rzeczpospolita, już teraz pojawiają się niepokojące szacunki. W skrajnie pesymistycznym podejściu ocenia się, że w anglojęzycznym internecie stosunek treści ludzkich do treści stworzonych przez AI może wynosić 50 do 50. To może oznaczać, że docieramy do momentu tzw. kanibalizacji, nazywanej też AI Habsburgów. Chodzi o sytuację, w której modele AI trenują się na treściach generowanych przez AI. A pamiętajmy, że tego typu treści nie zawsze są merytorycznie poprawne, czasami powielają błędne tezy, a nierzadko bywają też wtórne i mniej kreatywne.