Ta zaskakująca animacja science fiction od Netflix dostanie sequel

Rodzina Mitchellów znów stanie naprzeciw technologicznej apokalipsy. Sony Pictures Animation oficjalnie potwierdziło prace nad sequelem nominowanego do Oscara filmu Mitchellowie kontra Maszyny, który był jednym z największych animowanych hitów Netflixa w 2021 roku.
Mitchellowie kontra Maszyny wrócą w sequelu
Za reżyserię drugiej części odpowiadają Guillermo Martinez (kierownik fabuły pierwszego filmu) oraz JP Sans (Pan Wilk i spółka 2). Dla Martineza będzie to reżyserski debiut. Scenariusz piszą Wendy Molyneux i Lizzie Molyneux-Logelin (Daleka Północ), znane jako siostry Molyneux. Produkcja ma ruszyć na początku 2026 roku.
Podobnie jak w przypadku oryginału, Netflix zajmie się dystrybucją filmu w ramach umowy licencyjnej z Sony. Oba studia zapowiadają jeszcze ściślejszą współpracę kreatywną niż przy pierwszej części.
GramTV przedstawia:
Mitchellowie kontra Maszyny opowiadali historię rodziny, która przypadkowo zostaje ostatnią nadzieją ludzkości w walce z buntującą się sztuczną inteligencją. Film zdobył osiem nagród Annie, w tym za najlepszy film animowany, a także nominację do Oscara. Produkcja zachwyciła krytyków i widzów nie tylko emocjonalną fabułą, ale też unikalnym, ręcznie malowanym stylem animacji.
Sukces filmu sprawił, że widzowie od dawna wyczekiwali informacji o kontynuacji. Wśród producentów powracają Phil Lord i Christopher Miller (twórcy Spider-Verse), a producentem wykonawczym pozostaje Mike Rianda, współtwórca i reżyser oryginału. Na razie nie ujawniono szczegółów fabuły, ale jeśli druga część dorówna pomysłowości i energii pierwowzoru, Mitchellowie mogą ponownie podbić serca widzów i algorytmy Netflixa.
