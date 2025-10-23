Zaloguj się lub Zarejestruj

Ta zaskakująca animacja science fiction od Netflix dostanie sequel

Jakub Piwoński
2025/10/23 08:20
0
0

To jedna z lepszych animacji Netflix.

Rodzina Mitchellów znów stanie naprzeciw technologicznej apokalipsy. Sony Pictures Animation oficjalnie potwierdziło prace nad sequelem nominowanego do Oscara filmu Mitchellowie kontra Maszyny, który był jednym z największych animowanych hitów Netflixa w 2021 roku.

Mitchellowie kontra Maszyny wrócą w sequelu

Za reżyserię drugiej części odpowiadają Guillermo Martinez (kierownik fabuły pierwszego filmu) oraz JP Sans (Pan Wilk i spółka 2). Dla Martineza będzie to reżyserski debiut. Scenariusz piszą Wendy Molyneux i Lizzie Molyneux-Logelin (Daleka Północ), znane jako siostry Molyneux. Produkcja ma ruszyć na początku 2026 roku.

Podobnie jak w przypadku oryginału, Netflix zajmie się dystrybucją filmu w ramach umowy licencyjnej z Sony. Oba studia zapowiadają jeszcze ściślejszą współpracę kreatywną niż przy pierwszej części.

Mitchellowie kontra Maszyny opowiadali historię rodziny, która przypadkowo zostaje ostatnią nadzieją ludzkości w walce z buntującą się sztuczną inteligencją. Film zdobył osiem nagród Annie, w tym za najlepszy film animowany, a także nominację do Oscara. Produkcja zachwyciła krytyków i widzów nie tylko emocjonalną fabułą, ale też unikalnym, ręcznie malowanym stylem animacji.

Sukces filmu sprawił, że widzowie od dawna wyczekiwali informacji o kontynuacji. Wśród producentów powracają Phil Lord i Christopher Miller (twórcy Spider-Verse), a producentem wykonawczym pozostaje Mike Rianda, współtwórca i reżyser oryginału. Na razie nie ujawniono szczegółów fabuły, ale jeśli druga część dorówna pomysłowości i energii pierwowzoru, Mitchellowie mogą ponownie podbić serca widzów i algorytmy Netflixa.

Źródło:https://variety.com/2025/film/news/mitchells-vs-machines-2-netflix-sony-animation-1236557294/

Tagi:

Popkultura
Netflix
science fiction
film animowany
Mitchellowie kontra maszyny
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

