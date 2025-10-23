Ta zaskakująca animacja science fiction od Netflix dostanie sequel

Rodzina Mitchellów znów stanie naprzeciw technologicznej apokalipsy. Sony Pictures Animation oficjalnie potwierdziło prace nad sequelem nominowanego do Oscara filmu Mitchellowie kontra Maszyny, który był jednym z największych animowanych hitów Netflixa w 2021 roku.

Mitchellowie kontra Maszyny wrócą w sequelu

Za reżyserię drugiej części odpowiadają Guillermo Martinez (kierownik fabuły pierwszego filmu) oraz JP Sans (Pan Wilk i spółka 2). Dla Martineza będzie to reżyserski debiut. Scenariusz piszą Wendy Molyneux i Lizzie Molyneux-Logelin (Daleka Północ), znane jako siostry Molyneux. Produkcja ma ruszyć na początku 2026 roku.