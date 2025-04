Mini PC z 16-rdzeniowym procesorem AMD Ryzen AI MAX+ 395

To nie jest pierwszy ani ostatni komputer Small Form Factor z procesorem Ryzen Al MAX. Strix Halo zadebiutował w styczniu, ale pomimo miesięcy przygotowań AMD, ogłoszono tylko trzy produkty z tymi nowymi, wysokiej klasy projektami APU.

Minęły cztery miesiące, a teraz mamy o wiele więcej systemów z Halo, co zaskakujące lub nie, większość z nich to właśnie Mini-PC.

Chińskie firmy, które teraz zapowiadają te systemy, zauważyły, że komputery Apple Mini PC są bardzo popularne ze względu na opcjonalną obsługę dużej pamięci.

Umożliwia to obsługę modelu Large Language AI przy rozsądnych kosztach. W rezultacie większość tych komputerów Mini-PC jest teraz zapowiadana z 128 GB pamięci na pokładzie, obsługując modele takie jak DeepSeek.

PELADN nie jest popularną marką; wręcz przeciwnie, jest słabo znana poza Chinami.

Firma ta nie jest oficjalnym partnerem NVIDIi, a mimo to sprzedaje nawet karty RTX 40 w stylu blower, na co, o ile nam wiadomo, NVIDIA nie pozwala nawet swoim partnerom, chyba że jest to karta RTX PRO.