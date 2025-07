ASUS po cichu wprowadza komputer stacjonarny ExpertCenter

Kilka tygodni temu NVIDIA zaprezentowała platformę GB300 Grace Blackwell Ultra, przeznaczoną dla komputerów stacjonarnych i stacji roboczych.

Jest to ważny krok w kierunku wprowadzenia najnowszych rozwiązań AI do segmentu desktopowego. Dotąd tego typu sprzęt trafiał wyłącznie do linii DGX Station.

NVIDIA nie ujawniła jeszcze pełnej specyfikacji „Desktop Superchip”, ale wiadomo, że chodzi o połączenie procesora Grace z GPU Blackwell Ultra, specjalnie dostosowane do zastosowań desktopowych.

Płyta główna obsługuje standardy ATX, zasilanie EPS12V oraz trzy złącza 12V–2x6, które teoretycznie mogą dostarczyć do 1800 W mocy do GPU.