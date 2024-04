Wybieramy komputer do gier na komunię 2024

Zbliża się komputerowy sezon na komunie, więc przygotowaliśmy dla Was parę ciekawych PCtów do rozważenia.

W tym materiale przygotowałem więc cztery propozycje konfiguracji PC, które dobrze odpowiadają gamingowym potrzebom.

Actina ENDORFY z i5-12400F i RTX 4060 w obniżonej cenie

Pierwszą opcją w korzystnej cenie jest Actina ENDORFY na RTX 4060 z 6-rdzeniowym procesorem Intel Core i5-12400F. W połączeniu z 16 GB pamięci DDR4 i 1-terabajtowym dyskiem ten PC obsłuży najnowsze gry w rozdzielczości Full HD przy bardzo wysokich ustawieniach.

Roblox zaoferuje płynne 100 klatek na sekundę, a w Fortnite na Epickich można liczyć na ponad 120 FPS.

Do zasilenia tej jednostki zastosowano 600-watowy zasilacz z certyfikatem 80 PLUS Bronze od ENDORFY, czyli można spać spokojnie.

Kompaktowa i przewiewna budowa Signum 300 ARGB, która trafiła do zestawu, jest z tej samej stajni.

Efekty świetlne można zaprogramować z poziomu oprogramowania płyty głównej.

W zależności od preferencji w sklepie można dostać dwie wersje tego PC, z Windowsem 11 lub bez niego, więc nikt tu zakupu licencji nie wymusza.

Lenovo Legion T5 z i5-13400F i RTX 4060 Ti w unikalnym stylu

Lenovo Legion T5 może pochwalić się unikatową obudową, której nie znajdzie się nigdzie indziej. To właśnie ze względów estetycznych znalazł się w tym zestawieniu.

Na pokładzie mamy już mocniejszego RTX 4060 Ti oraz 10-rdzeniowy procesor i5-13400F.

Warto przy tym nadmienić, że w grach ten zachowuje się bardzo podobnie do opisywanego powyżej i5-12400F, jako że cztery dodatkowe rdzenie to te efektywne, czyli o niższym taktowaniu. Ich celem jest przyspieszenie procesów wielowątkowych, kojarzonych raczej z pracą profesjonalną, więc jeżeli PC nie ma być tylko do grania, będzie to odczuwalny dodatek.

GramTV przedstawia:

RTX 4060 Ti jest przy tym o około 20% mocniejszy od RTX 4060, więc jest to odczuwalny skok wydajności w grach.

Na pokładzie znalazło się 32 GB pamięci DDR5 w dwóch kościach po 16 GB, a 1-terabajowy dysk SSD operuje w standardzie PCI-E 4.0, co daje zadowalające transfery bez zbędnego przegrzewania.

Z ciekawostek mamy pełną łączność bezprzewodową w nowych standardach, czyli Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.1. W cenie zawarta jest licencja na Windows 11, więc jest to maszyna kompletnie gotowa do działania.

MSI MAG Infinite S3

MSI MAG Infinite S3 oferuje lekko odchudzoną specyfikację opisywanej powyżej propozycji od Lenovo, jako że otrzymujemy 16 GB pamięci RAM przy tym samym procesorze, karcie graficznej i 1-terabajtowym dysku. RTX 4060 Ti w wersji VENTUS 2X oraz chłodzenie z wentylatorem zwróconym w stronę pleksi dają jednak zupełnie inny efekt wizualny.

Praktyczne w obudowie od MSI jest umiejscowienie włącznika na froncie, szczególnie dla właścicieli kotów.

Dziś coraz trudniej o takie rozwiązanie. Podoba mi się też USB-C u góry komputera, które może się przydawać do bardziej zaawansowanych peryferii. W opisywanym powyżej T5 były tam tylko USB-A.

Całość napędza zasilacz o mocy 500 W z certyfikatem BRONZE, więc nie powinno być żadnego problemu nawet podczas długich sesji.

Actina ENDORFY z Ryzen 5 7500F i RTX 4070 SUPER

Przejdziemy teraz do droższej opcji, czyli Actiny bazującej na RTX 4070 SUPER i Ryzen 5 7500F . Taki PC jest już gotowy na rozdzielczość QHD, czyli 2560x1440p, więc można również rozejrzeć się za monitorem, który będzie pozwalał wycisnąć z niego cały potencjał.

Skok wydajności wobec wcześniej opisywanego RTXa 4060 Ti to ponad 50%, co przekłada się na dużo wyższą płynność obrazu w wymagających tytułach.

Zasilacz w tym zestawie oferuje 750 W mocy oraz certyfikat 80 PLUS GOLD, który gwarantuje wysoką sprawność i bezpieczeństwo.

Jeżeli wybierzesz ten PC, otrzymasz za darmo monitor od MSI o rozdzielczości Full HD i 100 Hz odświeżania, który w przyszłości może zostać ekranem pomocniczym, gdy już sięgnie się po coś mocniejszego z 1440p.

Oprócz tego dostaniesz także w gratisie myszkę ENDORFY Lix oraz mechaniczną klawiaturę Thock TKL Brown. Wraz z monitorem mamy więc komplet, który pozwala wystartować od 0.

Warto przy tym nadmienić, że platforma AM5, w którą się tym zestawem PC wchodzi, jest bardzo przyszłościowa, co udowodniła jej poprzedniczka.

Przy zapasie mocy i dobrej płycie głównej, którą tu mamy, bez problemu obsłuży się procesory z przyszłych generacji, co daje spore pole do popisu. PCty od Actina nie sa plombowane, więc taki ruch nie spowoduje utraty gwarancji.

Podobnie jak w przypadku pierwszej opisywanej w tym materiale jednostki i tutaj mamy wersję z systemem Windows oraz bez niego, więc można trochę oszczędzić.

Podsumowanie

Wybór PC na komunie w 2024 roku jest przyjemnym zadaniem, bo nie ma praktycznie żadnych czynników windujących ceny.

Obecne generacje nie mają już na sobie podatku od nowości, a producenci coraz bardziej konkurują ze sobą cenami.

Wydaje mi się, że to całkiem niezły moment na wybór komputera na dłużej, bo nie powinno się za niego przepłacić.